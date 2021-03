Finowfurter Flößerfest

In Finowfurt im Landkreis Barnim findet in diesem Jahr zum 25. Mal das Flößerfest statt. Besucher können das traditionelle Programm rund um den Erzbergerplatz genießen.

Bereits seit 1996 wird in der Gemeinde Schorfheide im Ortsteil Finowfurt das traditionelle Flößerfest gefeiert. Jährlich zieht die Veranstaltung tausende Gäste an. Auf dem Programm stehen eine unterhaltsame Bühnenshow, eine bunte Händlermeile und eine Lasershow. Besonderes Highlight ist wie in jedem Jahr das große Feuerwerk. Auch für die kleinen Gäste gibt es vielfältige Unterhaltungsangebote. Der Eintritt zum Fest ist frei.