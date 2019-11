Sinterklaasfest in Potsdam

Am zweiten Adventswochenende stattet der niederländische Nikolaus "Sinterklaas" dem Holländischen Viertel in Potsdam einen Besuch ab. Am Samstag kommt er gegen 13:30 Uhr im Potsdamer Hafen an, wo er samt Gefolge vom Oberbürgermeister in Empfang genommen wird. Im Anschluss reitet er durch die Stadt bis ins Holländische Viertel, gefolgt von einer Pferdekutsche mit den Ehrengästen.