Provinziale: Internationales Filmfest Eberswalde

Die Provinziale ist ein Filmfestival mit Wettbewerben für Dokus, Spielfilme und Animationsfilme in Eberswalde , in denen die Provinz eine Rolle spielt. Für die diesjährige Ausgabe des Eberswalder Filmfests werden rund 900 Filme aus über 70 Ländern gesichtet. Gezeigt werden am Ende etwa 60 Produktionen, 41 davon im Wettbewerb.