Rad-Scharmützel rund um Bad Saarow

Beim Fahrraderlebnistag werden mehrere Stempelstellen mit Musik, Unterhaltung und Gastronomie abgeradelt. Und zum Zieleinlauf wird das schönste Fahrrad prämiert.

Das Rad-Scharmützel in der Region um Bad Saarow ist ein Fahrraderlebnistag für die ganze Familie. Die Teilnehmer können unter dem Motto "Keine Gnade für die Wade" fleißig Stempel sammeln, dabei in der Natur bis zu 100 Kilometer machen und Spaß haben.

Radfahren um Storkower und Scharmützelsee

Die Stempelstellen befinden sich rund um den Scharmützelsee und den Storkower See. An den Zwischenstopps werden Musik, Unterhaltung und Kulinarisches geboten. Im Vordergrund steht jedoch das gemeinschaftliche Radeln in der schönen Landschaft.