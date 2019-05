Beim Deutschen Trachtenfest in Lübben feiert rund 2500 Trachtenträger aus allen Bundesländern die Pracht von Stoffen und Farben.

Das Deutsche Trachtenfest ist mit rund 2500 Teilnehmern das landesweit größte Volksfest der Brauchtumspflege. Es findet nur alle drei bis fünf Jahre statt und wird immer an eine andere Stadt vergeben. In diesem Jahr hat Lübben im Spreewald den Zuschlag bekommen.

Trachtenumzug am Sonntag

Gefeiert wird drei Tage lang auf drei Bühnen und Tanzböden. Die Bühnen befinden sich am Marktplatz, auf der Schlossinsel und am Spreeufer. Höhepunkt ist der Trachtenumzug am Sonntag ab 13 Uhr mit rund 70 Trachtengruppen. Er beginnt am Markt.