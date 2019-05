Stadtfest Fürstenwalde

Das Fürstenwalder Stadtfest wird mit Musik, Markt, Drachenbootregatta und Kinderprogramm im Herzen des Ortes gefeiert.

Fürstenwalder Stadtfest 2019: Die Highlights

Im Rahmen des Stadtfests findet am Samstag am Dom von 13 bis 18 Uhr das traditionelle Kinder- und Familienfest "Füwaldini" statt. Neben einer Hüpfburg gibt es verschiedene kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Oldtimerclub "Die Legende" zeigt seine Raritäten in der Mühlenstraße. Ebenfalls am Samstag gibt es eine Drachenbootregatta auf der Spree. Eine Reederei bietet Dampferfahrten an.