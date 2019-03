Osterfestspiele Schloss Rheinsberg

Premiere in der Residenzstadt: Zum ersten Mal finden im Schloss Rheinsberg die Osterfestspiele statt. Auf dem Programm stehen Oper, Schauspiel, Konzerte und mehr.

Die Osterfestspiele im Rheinsberger Schloss knüpfen an die Tradition des Hauses an. Unter dem Motto "Der ferne Geliebte" erwartet die Gäste Kultur vom Feinsten: Neben Oper und Konzerten werden auch Schauspiel und Literatur geboten. Wer will, kann das Kulturerlebnis mit einer Schlossführung, einem Osterspaziergang oder Brunch verbinden.