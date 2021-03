Landesgartenschau in Beelitz

Die Spargelstadt Beelitz hat den Zuschlag für die Landesgartenschau 2022 in Brandenburg bekommen. Die Vorbereitungen für die LAGA laufen schon jetzt.

Im Spargelshuttle zur Landesgartenschau

Das Konzept für die LAGA 2022 in Beelitz sieht ein Elektro-Spargelshuttle vor, das durch bunt bepflanzte und geschmückte Straßen fährt. Besucherinnen und Besucher sollen aber auch per Kutsche zum Festgelände fahren können, durch Wiesen und in einem Bogen um die Stadt. Am rekonstruierten Mühlenfließ sind Pavillons, Skulpturen und Installationen geplant.