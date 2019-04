Maritimes Flair im Süden Brandenburgs: Mitmachaktionen, Livemusik und Kulinarisches erwarten die Besucher am Stadthafen von Senftenberg.

Das Senftenberger Hafenfest am Stadthafen lockt mit Konzerten auf zwei Bühnen, Aktiv- und Abenteuerangeboten, Mitmachaktionen für Kinder und Höhenfeuerwerk. Händler und Gastronomen aus Senftenberg und Umgebung sorgen dafür, dass der Hunger und andere Bedürfnisse gestillt werden.

Senftenberger Hafenfest: Highlights

Am Samstag stehen unter anderem die Sommerparty mit Livemusik, eine Flyboard- und Jet-Ski-Show, Tretbootrennen, Bootskorso und ein Höhenfeuerwerk um 23 Uhr abends auf dem Programm. Der Sonntag ist Familiensonntag. Und auch am zweiten Festtag wird um die Wette Tretboot gefahren, um 17 Uhr ist Siegerehrung. An beiden Tagen geht es schon um 10 Uhr morgens los (Angaben unter Vorbehalt).