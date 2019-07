Wasserfest in Fürstenberg/Havel

Spaßbootregatta, Wettangeln, Piratenfest und mehr: Fürstenberg/Havel feiert das Brandenburger Wasserfest bereits zum 23. Mal.

Die Wasserstadt Fürstenberg/Havel lädt zum traditionellen Wasserfest am zweiten Juliwochenende. Das Fest steigt im schönen Stadtpark, der direkt am Schwedtsee liegt.

Die Gäste können außerdem an einer Radtour oder Seerosenfahrten mit Barkassenbooten teilnehmen. Eine Yardstickregatta ist ebenso geplant wie eine Lasershow, Konzerte und Livemusik. Dazu gibt es kulinarische Angebote.

Informationen für Besucher

Das Fest beginnt am Freitag um 19.30 Uhr mit zwei Konzerten. Am Samstag startet das Programm um 10 Uhr vormittags mit dem Wasserfestlauf. Den Abschluss bildet die Mitternachtsparty, die nach dem Höhenfeuerwerk beginnt. Mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr am Sonntag im Stadtpark klingt das Fest aus.