Eröffnung der Spargelsaison

Endlich beginnt die Spargelzeit: Viele Brandenburger Spargelhöfe starten im April in die Saison.

Im April beginnt auf vielen Spargelhöfen in Brandenburg offiziell die Saison. Wann genau der Startschuss fällt, hängt vom Wetter ab - und vom Spargelhof.

Spargelsaison dauert bis Juni

Offiziell wird die Spargelsaison 2019 am Montag, den 8. April 2019 um 11 Uhr vormittags auf dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow eröffnet. Los geht es aber schon vorher: In Klaistow gibt ab seit dem 23. März Spargel, das Domstiftsgut Mötzow verkauft die Stangen ab dem 21. März. Um nicht umsonst loszufahren, ist es ratsam, den Spargelhof der Wahl vorher anzurufen und nachzufragen, ob der Spargel schon so weit ist. Die Spargelsaison dauert traditionell bis zum 24. Juni.