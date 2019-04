Sattelfest in Altlandsberg

Die Altlandsberger feiern im Frühjahr ihr traditionelles Sattelfest. Ziel der großen Sternfahrt ist der Marktplatz.

Das Altlandsberger Sattelfest - das traditionelle Anradeln in der S5-Region - findet jedes Jahr am letzten Sonntag im April statt. Zentrales Element ist die große Sternfahrt zum Marktplatz in Altlandsberg.