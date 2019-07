Im Mittelpunkt des Storchenfests in Rühstädt steht natürlich Meister Adebar. Außer Störchen gibt es in dem hübschen Prignitzort zum Fest aber noch viel mehr zu entdecken.

Das Storchenfest in Rühstädt steht ganz im Zeichen von Meister Adebar. Bei dem Volksfest rund um den Storch in Deutschlands Storchendorf Nummer eins gibt es Führungen zu den vielen Horsten im Ort, eine Märchenstunde, Lesungen und Musik.

Europäisches Storchendorf in der Prignitz

Der Ort Rühstädt in der Prignitz trägt seit 1996 den Beinamen "Europäisches Storchendorf". Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Storchendichte so hoch wie hier: Bis zu 40 Storchenpaare nisten hier jedes Jahr. Die Storchensaison beginnt im April. Im Herbst machen sich die Vögel wieder auf den Weg in den warmen Süden.