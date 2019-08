Beelitzer Spargelfest

Zum Höhepunkt der Spargelsaison findet in Beelitz ein großes Spargelfest mit Verkostungen, großem Markt und Live-Musik statt.

Rund um den 1. Juni feiert die Stadt Beelitz ihr alljährliches Spargelfest. Bei dem Fest wird den Besuchern feldfrischer Spargel in den Altstadthöfen serviert. Auch der große Festumzug und ein Programm mit Livemusik sind feste Bestandteile des Programms.

Spargel und andere Spezialitäten aus der Region

Zum Spargelfest gibt es außerdem jedes Jahr frischen Spargel in den hübschen Höfen der Beelitzer Altstadt. Auf dem Regionalmarkt am Kirchplatz können viele weitere Erzeugnisse aus der Region verkostet werden. Ein schöner Ort für eine kleine Atempause ist der Park an der Nieplitz mit großem Spielplatz und Freibad.