In Erkner wird mit Musik, Film und Theater an den Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann erinnert.

Die Gerhart-Hauptmann-Tage in Erkner würdigen mit Konzerten, Vorträgen, Film- und Theatervorführungen den Schriftsteller, der von 1885 bis 1889 in der Stadt lebte. Hauptmann schrieb in Erkner unter anderem die bekannten Novellen "Fasching" und "Bahnwärter Thiel".