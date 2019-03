Tag der offenen Töpferei in Brandenburg

Zum Tag der offenen Töpferei laden auch zahlreiche Keramikerinnen und Keramiker in Brandenburg dazu ein, ihre Werkstätten, Studios und Ateliers zu besuchen.

Zum bundesweit stattfindenden Tag der offenen Töpferei öffnen auch Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers in Brandenburg ihre Pforten. Gemeinsam laden sie interessierte Besucher dazu ein, an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr das traditionelle und vielseitige Handwerk kennenzulernen.

Angebote und Programm der Töpfereien

Die Angebote der Teilnehmer variieren von Töpferei zu Töpferei. In einigen Werkstätten demonstrieren die Keramikerinnen und Keramiker ihre Arbeit an der Töpferscheibe. In anderen werden Werkstattführungen, Workshops oder Mitmachangebote speziell für Kinder angeboten. Dazu gibt es oft Kaffee und Kuchen.