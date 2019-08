Auf dem Wilhelmsauer Kunstmarkt wird die Kunst dort gezeigt, wo sie entsteht: Mitten in der einzigartigen Kulturlandschaft Oderbruch.

Kunst und Künstler aus dem Oderbruch

Der Kunstmarkt wird vom Kulturladen-Team organisiert, einem Zusammenschluss von Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Ateliers in der Region haben und hier leben. So ist die Kunst an dem Ort zu sehen, an dem sie auch entsteht: im Oderbruch. Motive und Farbe aus der einzigartigen Landschaft im finden sich auch in einigen der gezeigten Bilder, Fotografien, Skulpturen und Keramiken wieder.