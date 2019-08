Mit zahlreichen Aufführungen, Lesungen und Workshops ehren die Kleist-Festtage in Frankfurt an der Oder einen der bedeutendsten Dramatiker der Romantik.

An den Kleist-Festtagen dreht sich in Frankfurt an der Oder alles um den berühmten Dramatiker und Lyriker Heinrich von Kleist. Im Rahmen des Festivals ehrt die Oderstadt den Schriftsteller, der hier geboren ist, mit zahlreichen Aufführungen, Lesungen, Ausstellungen und Workshops.