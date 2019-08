Pilgerfest in Bad Wilsnack

Mit einem Pilgerfest mit Kulturprogramm und Mittelaltermarkt knüpft Bad Wilsnack an seine Geschichte als Wallfahrtsort an.

Das traditionelle Pilgerfest im August in Bad Wilsnack erinnert an die mittelalterliche Wallfahrt zum Wilsnacker Wunderblut von 1383 bis 1552. Das Wunderblut, drei Hostien mit Blutstropfen, sind zwar nicht mehr erhalten. Wer die Reise in das Prignitzstädtchen trotzdem auf sich nimmt, kommt stattdessen in den Genuss eines Programms mit Konzert, Theateraufführung und Kunsthandwerkermarkt.