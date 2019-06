Potsdamer Schlössernacht erleuchtet Sanssouci

Einmal im Jahr bildet der barocke Schlosspark Sanssouci die herrschaftliche Kulisse für die Potsdamer Schlössernacht mit historischen Kostümen, Musik und Feuerwerk.

Bei der "Schlössernacht" in Potsdam spiegeln sich Besucher vor der festlich erleuchteten Fassade von Schloss Sanssouci (Archiv).

Die Potsdamer Schlössernacht findet immer im August in den Parks von Sanssouci statt. Für eine eine Nacht werden ab der Dämmerung die Sommerresidenzen der preußischen Könige mit Lichtinstallationen, einem Kulturprogramm und über vierhundert kostümierten Akteuren in Szene gesetzt. Die weitläufige Parkanlage mit ihrem altem Baumbestand, zahlreichen Hecken und Wasserspielen wird so zur Bühne für Künstler, Schauspieler und Flaneure.