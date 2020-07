Potsdam im Advent: Weihnachtsmärkte, Musik & Naschereien

November - Dezember

Weihnachten in Potsdam: Zur Adventszeit finden in der Stadt mehrere Weihnachtsmärkte statt. Infos, Adressen und Öffnungszeiten.

Zurück Weiter © dpa Auf dem Kutschstallhof am Neuen Markt in Potsdam befindet sich der Polnische Sternenmarkt.

© dpa Sinterklaas besucht in Potsdam den traditionellen Weihnachtsmarkt.

© dpa Auf dem zentralen historischen Weihnachtsmarkt am Brandenburger Tor lässt es sich gemütlich bummeln.

© dpa Das Weihnachtsdorf auf dem Krongut Bornstedt liegt unweit von Schloss Sanssouci und lockt Besucher mit Leckereien und Unterhaltungsprogramm.

© dpa Kopfsteinpflaster und Backsteingiebel - wenn die parkenden Autos nicht wären, sähe es im Holländischen Viertel noch so aus wie in der Zeit von Jan Bouman.

Potsdam hat Besuchern in der Adventszeit viel zu bieten: Einen böhmischen Weihnachtsmarkt gibt es, genau wie einen polnischen und in diesem Jahr auch wieder einen im Holländischen Viertel. Nicht weit von Schloss Sanssouci entfernt erstreckt sich das Weihnachtsdorf auf dem Krongut Bornstedt. Und die Brandenburger Straße wird zusammen mit dem benachbarten Luisenplatz ebenfalls zum Weihnachtsmarkt. In der katholischen Propsteikirche St. Peter und Paul wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt, die Krippe steht schon- Potsdam ist in Weihnachtsstimmung, und das spätestens ab dem ersten Advent. Direkt neben der Kirche liegt der Bassinplatz, wo die Händler auf dem Wochenmarkt sich ebenfalls längst auf Weihnachten eingestellt haben.

© dpa St. Nikolai-Kirche am Alten Markt Ganz nebenbei sieht der Besucher die klassischen Touristenattraktionen der Stadt: die Fachwerkhäuser zum Beispiel, die der Soldatenkönig Friedrich-Wilhelm I. bauen und sein Sohn Friedrich der Große mit schicken Schaufassaden verkleiden ließ. Zu Zeiten der beiden Preußenkönige war es in der Vorweihnachtszeit allerdings sehr viel unauffälliger und ungemütlicher als heute. Weihnachtsbäume gab es damals noch nicht, die kamen erst gegen Anfang des 19. Jahrhunderts in die Stadt. Und der Soldatenkönig, notorisch knauserig und furchtbar streng, war auch nicht gerade ein Weihnachtsfan - Gottesdienste an den Weihnachtstagen hielt er für Schnickschnack und ließ die Kirchen dann kurzerhand schließen.

An den heiligen Nikolaus erinnert die St. Nikolai-Kirche am Alten Markt, einem weiteren touristischen Hotspot der Stadt. Potsdams evangelische Hauptkirche wurde nach Plänen von Karl-Friedrich Schinkel erbaut, Preußens wichtigstem Architekten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Nikolaikirche ist in den Wintermonaten täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

© dpa Baumkuchen, Stollen und Dominosteine Spezialitäten, die in Potsdam Tradition haben sind zum Beispiel Rabiens Baumkuchen. Rabien war ehemals die Potsdamer Hofkonditorei. Serviert wird der weiß glasierte «König der Kuchen» zum Beispiel im 1878 gegründeten «Café Heider» in der Friedrich-Ebert-Straße. Für seinen Stollen und seine Dominosteine hat dagegen die «Konditorei Schröter» einen Namen, seit 60 Jahren in der Dortustraße zu Hause. Vater Erich überlässt das Geschäft inzwischen weitgehend seinen beiden Söhnen: Bäckermeister Andreas ist der Experte für Butter-, Mandel- Marzipan- oder Mohnstollen. Das Familienrezept ist schon mehrere Generationen alt. Probieren kann man ihn aber - oder gleich einen ganzen kaufen, falls man ein Stück weihnachtliches Potsdam mit nach Hause nehmen möchte.

Weihnachtsmärkte in Potsdam

© dpa Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße Wer etwas länger bummeln will, hat auf dem Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße eine Riesenauswahl an Ständen. Handgestrickte Wollmützen sind hier gleich neben bunten großformatigen Kunstwerken oder Christbaumschmuck aus dem thüringischen Lauscha zu haben. Glühwein mit Rumkirschen gibt es genauso wie heißen Caipirinha dazu eine Märchenbühne und Freilufteisbahn, Köstlichkeiten aus der märkischen Küche und Kunsthandwerk.



© dpa Sinterklaasfest im Holländischen Viertel Das Holländische Viertel, das schon am Bassinplatz beginnt, gehört zu Potsdams nettesten Ecken, und im Advent wird es hier noch mal stimmungsvoller. Vor allem, wenn das Sinterklaasfest gefeiert wird und dazu auch zahlreiche Händler und Künstler aus den Niederlanden anreisen.

In der Vorweihnachtszeit wird es schon um halb fünf schummrig. Laternen und Lichtgirlanden oder hier und da ein leuchtender Herrnhuter Stern an den Giebeln wirken dann umso gemütlicher. Und wer anfängt zu frieren: Im Holländischen Viertel reihen sich Galerien an Kunst- und Antiquitätengeschäfte, Restaurants und Cafés, in denen auch Holländischer Kaffee serviert wird: mit Eierlikör und Sahne.



© dpa Polnischer Weihnachtsmarkt in Potsdam Eine Potsdamer Besonderheit ist auch der Polnische Weihnachtsmarkt, der parallel zum böhmischen stattfindet auf dem Kutschstallhof. Dabei stehen Weihnachtstraditionen aus Polen im Mittelpunkt. Es gibt polnisches Kunsthandwerk und polnische kulinarische Spezialitäten. Außerdem stellen sich deutsch-polnische Vereine aus Berlin und Brandenburg vor.



© TMB-Fotoarchiv/Hoffmann Böhmischer Weihnachtsmarkt in Potsdam-Babelsberg Der Böhmische Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz in Potsdam-Babelsberg ist für das letzte Novemberwochenende und das erste Dezemberwochenende geplant. Handwerker, Händler, Künstler und Gastwirte lassen dann zwischen den Weberhäusern aus dem 18. Jahrhundert böhmische Traditionen aufleben. Die Kolonie böhmischer Weber war eine Initiative Friedrich des Großen.



© Krongut Bornstedt/TMB Weihnachtsdorf auf dem Krongut Bornstedt Das Krongut Bornstedt lädt zum Romantischen Weihnachtsdorf im historischen Innenhof des UNESCO-Weltkulturerbe-Ensembles ein. In festlich beleuchteten Holzhütten bieten verschiedene Händler regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk, weihnachtliche Accessoires, saisonale Mode, duftende Leckereien und ausgefallene Geschenkideen an. Unter der Woche ist ein kleiner besinnlich gehaltener Markt mit einzigartigen Ausstellern rund um den Gastgarten geöffnet.



