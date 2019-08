Mühlentag in Brandenburg am Pfingstmontag

Beim Mühlentag, der traditionell am Pfingstmontag stattfindet, laden auch Mühlen in Brandenburg zur Besichtigung ein.

Am bundesweit stattfindenden Mühlentag am Pfingstmontag, dem 1. Juni 2020, beteiligen sich auch etwa 170 Mühlen in Berlin und Brandenburg. Im Vordergrund an diesem "Tag der Offenen Tür" steht die Mühle als technisches Kulturgut, dessen Geschichte über 2000 Jahre zurückreicht.