Pfingsten in Brandenburg

09. und 10. Juni 2019

Kultur erleben, Feste feiern oder Natur genießen: An den Pfingst-Feiertagen ist in Brandenburg viel los. Wohin ein Ausflug lohnt.

Pfingsten fällt im Jahr 2019 auf einen Sonntag und einen Montag Anfang Juni: Am 9. Juni 2019 ist Pfingstsonntag und am 10. Juni Pfingstmontag.



Pfingsten in Brandenburg 2019

Mühlentag in Berlin und Brandenburg Der Pfingstmontag (10. Juni 2019) ist gleichzeitig offizieller Deutscher Mühlentag. Auch in Berlin und Brandenburg öffnen Mühlenbesitzer und Müller ihre Mühlen für Besucher, informieren über Geschichte, Nutzung und Funktion der oft historischen Anlagen und führen sie - soweit möglich - im Betrieb vor. An manchen Mühlen gibt es gleichzeitig Dorffeste mit Programm und Bewirtung. Mehr zum Mühlentag in Berlin und Brandenburg

Oldtimer Show in Paaren Am Pfingstwochenende (8. bis 10. Juni 2019) findet in Paaren im Landkreis Havelland die inzwischen traditionelle Oldtimer-Show statt. Inmitten des MAFZ Erlebnisparks präsentieren zahlreiche private Sammler ihre Liebhaberstücke. Autofans und Technikbegeisterte können sich hier mit Gleichgesinnten austauschen. Auf dem großen Teilemarkt werden einzigartiges Zubehör und exklusive Oldtimer-Accessoires angeboten. Ausflugsziele im Havelland

Fontane Festspiele in Neuruppin Auch am Pfingstsonntag und Pfingstmontag gibt es bei den Fontane Festspielen Programm. Im Angebot sind Lesungen, Ausflüge und das Abschlussfest der Fontane Festspiele am Montag um 16 Uhr. Im Fontane-Hörspielhof können die Besucher die Augen schließen und in die Fontane-Welt eintauchen. Mehr zu den Fontane Festspielen in Neuruppin

Spreewälder Sagennacht am Bismarckturm in Burg Die Spreewälder Sagennacht entführt die Besucher in die Welt des mystischen Spreewaldes. An den drei Abenden vom 8. bis zum 10. Juni 2019 wird unter der künstlerischen Leitung des Sorbischen National-Ensembles Bautzen das Stück "Die Rache" aufgeführt, das fünfte Kapitel der Sage aus der Feder von Jěwa-Marja Čornakec, das auf den Legenden um den Wendenkönig serbski kral basiert. Mehr zum Spreewald

Nacht der offenen Kirchen in Brandenburg Zur Nacht der offenen Kirchen von Pfingstsonntag (9. Juni 2019) auf Pfingstmontag öffnen auch viele Kirchen in Brandenburg ihre Türen. Zahlreiche christliche Gemeinden aller Konfessionen laden zu Konzerten, Kirchturm-Besteigungen, Orgelführungen, Gesprächen und Lesungen bei Kerzenschein ein.

Lichtkunst im Tierpark Cottbus Am Freitag und Samstag vor Pfingsten (7. und 8. Juni 2019) öffnet der Tierpark Cottbus am Abend jeweils von 19 bis 23 Uhr noch einmal die Tore. Unter dem Motto "Nachts im Tierpark" setzt der Cottbuser Lichtkünstler Jörg Hanitzsch dafür einige Abschnitte des Tierparks mit seinen farbenfrohen Installationen in Szene. Die Besucher erwarten verschiedene gastronomische Angebote - und ein schöner und ruhiger Abend inmitten der Parklandschaft. Mehr zur Stadt Cottbus

