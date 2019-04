Anradeln in Brandenburg

Zum Beginn der Saison lädt Brandenburg zum traditionellen Anradeln ein. Radler können dabei kostenlos an zahlreichen geführten Radtouren teilnehmen.

So haben Anradler am 13. April die Möglichkeit, mit dem Drahtesel ab Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) über Senzig und Gräbendorf bis nach Prieros zum Frühlingsfest zu fahren. Die Rücktour erfolgt über Dolgenbrodt, Bindow und Zernsdorf. Am 14. April führt eine Tour von Prenzlau (Uckermark) nach Brüssow. Beim Gubener Frühlingsanradeln (Spree-Neiße) können die Teilnehmer zwischen zwei verschieden langen Strecken wählen.

Zweite Welle Ende April 2019

In anderen Regionen wird am 27. und 28. April angeradelt. Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen (Spree-Neiße / Landkreis Görlitz) kann nach vorheriger Anmeldung kostenlos durchradelt werden, Treffpunkt ist der Markplatz in Weißwasser. Der Polizeisportverein 1893 Forst e.V. (Spree-Neiße) lädt ebenfalls zur Radtour ein. Am Ziel gibt es Würstchen vom Grill und Getränke. In Altlandsberg (Märkisch-Oderland) findet am 28. April das Sattelfest statt.