Private Fahrradtour: Potsdam per Rad

Während der vierstündigen, geführten privaten Radtour der Sightseeing Point GmbH erkunden Teilnehmer die Seen- und Schlösserlandschaft sowie die barocke Altstadt Potsdams. Start- und Zielpunkt ist der Potsdamer Hauptbahnhof. Die Tour beinhaltet eine Erfrischungspause auf dem beliebten Krongut Bornstedt nahe Schloss Sanssouci. Bei Regen können die Räder am Tag der Führung kostenfrei storniert werden und es findet eine Führung zu Fuß statt.



Am Treffpunkt Potsdamer Hauptbahnhof startet die Radtour gemeinsam mit dem Stadtführer. Die Rundreise führt zum Alten Markt mit der klassizistischen Nikolaikirche und dem neu gebauten Potsdamer Stadtschloss, das seit 2014 Sitz des Brandenburgischen Landtags ist. Auf weiteren Stationen in der Innenstadt sehen Teilnehmer den prachtvollen Barockplatz Neuer Markt mit seinen repräsentativen Bürgerhäusern, das Holländische Viertel sowie die Flaniermeile Brandenburger Straße.



Radeln zu Orten der Zeitgeschichte



Weiter geht es in die nordöstliche Vorstadt Potsdams zur berühmten Glienicker Brücke, auf der im Kalten Krieg mehrmals Spione ausgetauscht wurden. Mit dem Schloss Cecilienhof im Neuen Garten steht ein weiterer bedeutsamer Ort auf dem Tourprogramm. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 berieten hier Truman, Stalin und Churchill über das weitere Schicksal Deutschlands und die Neuordnung Europas. Ganz in der Nähe können Teilnehmer die original russischen Blockhäuser der Kolonie Alexandrowka aus dem 19. Jahrhundert sehen.



Durch die Gärten von Sanssouci



Im Park Sanssouci führt die Radtour zu den berühmten Meisterwerken preußischer Baukunst. Neben Schloss Sanssouci über den sanft abfallenden Weinbergterrassen und dem im Renaissancestil errichteten Orangerieschloss sehen Teilnehmer das größte und prachtvollste Schloss Potsdams, das schon von weitem an seiner hohen Kuppel erkennbar ist: Das Neue Palais.

