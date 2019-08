Stadtrundfahrt: Private Potsdam-Tour

Die private Potsdam-Stadtrundfahrt der Sightseeing Point GmbH kann nach eigenen Wünschen gestaltet werden: als Stadtrundfahrt, als Tagesausflug oder als kombinierte Potsdam-Tour mit Schiffstour. Die Tour erfolgt von Berlin aus im Van oder Bus mit Stadtführer/in und kann für eine bestimmte Dauer gebucht werden.



Die Tour bietet die Möglichkeit, die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam mit seinen berühmten Welterbestätten nach eigenen Interessen zu erleben. Die vierstündige Stadtrundfahrt führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und lädt zu einem Spaziergang durch den Park von Schloss Sanssouci und zum Schloss Cecilienhof ein.



Weitere Höhepunkte der Tour sind unter anderem Schloss Babelsberg, die Glienicker Brücke - bekannt für den Agentenaustausch während des Kalten Krieges-, die Villen der Potsdamer Altstadt, das Neue Palais im Park Sanssouci, die historische Altstadt Potsdams mit dem Holländischen Viertel sowie die russische Kolonie Alexandrowka.



Tour mit Schlossbesichtigung und Mittagessen



Wer tiefer in die Geschichte Potsdams eintauchen will, kann bei einem 6- bzw. 7-stündigen Tagesausflug die prachtvollen Säle von Schloss Sanssouci besichtigen und sich über die Geschichte der Hohenzollern informieren. Passend dazu wird das Mittagessen in einem Lokal mit preußischem Ambiente eingenommen.



Tour mit Schifffahrt



Eine Schiffstour von Wannsee nach Potsdam lädt dazu ein, die Schönheit des "Preußischen Arkadiens" vom Wasser aus zu entdecken. Die Schiffstour startet im Sommer täglich um 11 Uhr und kann in den Tagesausflug nach Potsdam integriert werden.

