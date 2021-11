Mehr Touristen im dritten Quartal in Brandenburg

Brandenburgs Hotels und Campingplätze haben im dritten Quartal des Jahres einen Gäste-Zuwachs erlebt. Von Juli bis einschließlich September wurden 5,1 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsstätten gezählt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Das seien 3,7 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahreszeitraum. Auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg die Zahl der Übernachtungen um 2,2 Prozent. Beim Blick auf das bisherige Jahr sieht es hingegen anders aus: In den ersten neun Monaten wurden 10,1 Prozent weniger Übernachtungen gezählt als 2020, wie es in der Mitteilung hieß. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019, in dem die Pandemie noch keine Rolle spielte, ging die Zahl der Übernachtungen sogar um 32,1 Prozent zurück.