Corona-Pandemie beschert Tourismus weiter Einbußen

«Wir sind ausgebucht, das war vor Corona nie so», sagt Geschäftsführerin Cornela Boehnke, die im Neuen Hafen des Ziegeleiparks in Zehdenick (Oberhavel) den Yachtcharter-Betrieb «Spreemarine» betreibt. «Die Kunden diskutieren auch nicht über den Preis, sondern sind froh, wenn sie eine Buchung erwischen.» Boehnke verchartert Yachten im oberen Preissegment für bis zu 4000 Euro pro Woche.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) besuchte am Mittwoch im Rahmen seiner traditionellen Sommer-Tourismusreise den Ziegeleipark Mildenberg in Zehdenick, der mit dem angrenzenden Neuen und Alten Hafen Industriekultur mit Wasser- beziehungsweise Radtourismus verbindet.

Insgesamt hat die Corona-Pandemie der Tourismuswirtschaft in Brandenburg auch in diesem Jahr jedoch starke Einbußen beschert. Bis Ende Mai sei die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um eine knappe Million auf 1,5 Millionen gesunken, berichtete der Marketingleiter der Tourismus Marketing Brandenburg, Mathias Knospe. Im Jahr 2019 hatte es in diesem Zeitraum sogar noch gut 4,6 Millionen Übernachtungen in Brandenburg gegeben. Allerdings stieg die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in diesem Zeitraum von 2,6 Tagen im Jahr 2019 auf aktuell 4,4 Tage.