So schön ist der Nationalpark Unteres Odertal

Zu Beginn des Wildnis-Erlebnispfades liegen die Bäume kreuz und quer. Vorzugsweise mitten auf dem Trampelpfad, der vom aufgeräumten Schaugarten in Criewen in den Nationalpark Unteres Odertal führt.

Auf dem Oderdeich nahe Criewen in der Uckermark grasen Schafe.

Überschwemmte Polderwiesen im Nationalpark Unteres Odertal, wo der Mensch durchaus in die Natur eingreift.

An die dreißig teilweise mächtige Baumstämme müssen unterwegs überklettert werden. Für Kinder ist das ein Abenteuer, für Dirk Treichel ein Genuss. «Wildnis hat auch eine ganz stark künstlerische Komponente», sagt der Nationalparkleiter, als er vor einer umgefallenen Esche stehenbleibt. Was auf den ersten Blick nach aufwendiger Schnitzkunst aussieht, entpuppt sich als Larvenfraß des Eschenprachtkäfers. Ein schöner Name, der für die Esche jedoch den Tod bedeutet - der Käfer ist Überträger einer Pilzinfektion.