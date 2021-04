Ministerpräsident Woidke «optimistisch» für Sommerferien

«Das sind noch ein paar Wochen», sagte Woidke am Dienstag im rbb-Inforadio. Er hoffe, dass sich die Zahlen positiv entwickelten. «Also ich bin optimistisch. Ob es schon Himmelfahrt so weit sein wird, das werden wir sehen.» Aber auf jeden Fall sei er optimistisch, was die Sommerferien betreffe. Am 26. April 2021 hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über Regelungen für vollständig Geimpfte und Genesene diskutiert, es gab aber keine Beschlüsse. In Brandenburg gibt es bereits einige solcher Regeln. Geimpfte müssen dort etwa bei Friseurbesuchen keinen negativen Coronatest mehr vorlegen.