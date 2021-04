Wirtschaftsminister: Bleibende Schäden für Gastronomie

Die Corona-Krise wird bei Hotels und Gaststätten nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zum Teil bleibende Schäden hinterlassen. «Wir werden leider Betriebe verlieren», sagte Steinbach der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. «Die Gastronomie leidet unter den Schließzeiten erheblich.» November, Dezember und Ostern seien einnahmestarke Zeiten, die nun wegbrächen. «Das geht an die Substanz und wird auch mit Öffnung nicht aufzuholen sein, zumal die notwendigen Abstände das Platzangebot und damit den Umsatz noch einige Zeit reduzieren werden.»

Die Hotellerie verzeichne herbe Verluste, das gelte insbesondere für die Anbieter von Tagungen, sagte der Minister. Sie würden «sich auch dauerhaft auf eine veränderte Nachfrage einrichten müssen». Steinbach sieht noch ein anderes Problem: «Die Branche leidet zunehmend darunter, dass sich die Arbeitnehmer neuen Berufen in anderen Branchen zuwenden», sagte er. Aber nicht alle Anbieter im Brandenburger Tourismus leiden unter der Corona-Krise. «Campingplätze, Ferienwohnungen und unsere Bootsverleiher haben im vergangenen Jahr zum Teil sogar zulegen können», sagte Steinbach.

Das Corona-Jahr 2020 sorgte bei zahlreichen Tourismusbetrieben für drastische Einbrüche bei den Übernachtungen. Der Rückgang war bei den Jugendherbergen mit nahezu zwei Drittel (-63,6 Prozent) am größten, wie aus Zahlen des Statistikamtes Berlin-Brandenburg hervorgeht. Die Übernachtungen bei Erholungs- und Ferienheimen sanken um rund die Hälfte (-50,5 Prozent), bei Hotels, Gasthöfen und Pensionen war es ein Minus von rund einem Drittel (-33,5 Prozent). Bei Ferienwohnungen war der Rückgang mit 15,7 Prozent nicht ganz so stark, dagegen legten die Camping-Übernachtungen sogar um ein Zehntel zu.

Viele Gaststätten halten sich in der Corona-Krise mit Speisen zur Abholung oder zum Liefern über Wasser. Die «Wilde Klosterküche» in Neuzelle im Landkreis Oder-Spree bietet Veranstaltungen und Menüs zum Beispiel zu Ostern, aber keinen regulären Mittagstisch. «Für uns ist das Preisniveau zu weit unten, als dass sich das für uns lohnen würde», sagte Küchenchef Manu Bunke, der nach eigenen Angaben großen Wert auf regionale Qualitätsprodukte legt. «Dass wir damit existieren können, ist nicht der Fall.» Er hat schon mehrere Hilfen beantragt.

Ähnlich geht es dem Café Matschke in Potsdam, einer Gaststätte mit Galerie. Das sei ein bisschen Taschengeld, sagte Chef Torge Kieburg über das Angebot von Speisen zum Abholen an Wochenenden und Feiertagen wie Ostern. Damit könne er die Mitarbeiter ein wenig bei Stange halten, aber das Geschäft lohne sich nicht. Er hat auch schon diverse Hilfen von Bund und Land bekommen - und im Jahr 2020 Unterstützung in Höhe etwa einer Monatsmiete über eine Solidaritätsaktion von Künstlern, die dort ausstellen.