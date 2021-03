Vorbereitungen auf Landesgartenschau in Beelitz 2022 laufen

Die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau im kommenden Jahr in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) gehen gut voran. Sie seien auf der Zielgeraden, sagte Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Diese Veranstaltungen förderten das Image, die Identität und den Bekanntheitsgrad einer Kommune.

In Beelitz startet am 14. April 2022 bis Ende Oktober die Landesgartenschau unter dem Motto «Gartenfest für alle Sinne». Ein 15 Hektar großes Gelände wird zu einem Freizeit- und Erholungsareal. Bereits im vergangenen Herbst wurden 60 Kopf- und Silberweiden sowie Ulmen, Maulbeer- und Obstbäume gepflanzt. Auf 4800 Quadratmeter kommen mehrjährige Stauden in den Boden.