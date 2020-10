Lockdown: Touristen müssen Brandenburger Hotels bis Mittwoch verlassen

Touristen, die sich in Hotels in Brandenburg aufhalten, müssen bis kommenden Mittwoch (04. November 2020) abreisen.

Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag nach der Sondersitzung des Kabinetts zu dem am Montag beginnenden Teil-Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit. Es werde bis Ende November untersagt, Gäste zu touristischen Zwecken zu beherbergen.

Restaurants müssen ab Montag schließen

Das Kabinett hatte in einer Sondersitzung die Landesverordnung beraten. Demnach sollen ab Montag Restaurants geschlossen bleiben. Schulen und Kitas bleiben aber offen. Am Mittwoch hatte es eine Telefonkonferenz mit den anderen Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegeben. In 14 Tagen soll es erneut eine Konferenz geben, um die Entwicklung zu bewerten.