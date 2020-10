Brandenburger Tourismusbranche lehnt Beherbergungsverbot ab

Die Tourismusbranche in Brandenburg wendet sich gegen das Übernachtungsverbot für Gäste aus deutschen Corona-Hotspots in Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen.

Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen und zur Erholung weiter möglich

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung hält an dem Beherbergungsverbot gegen wachsende Kritik fest. «Wir verstehen, dass das Beherbergungsverbot für viele eine enorme Belastung darstellt», hatte Vize-Regierungssprecher Simon Zunk am Montag (12. Oktober 2020) der Deutschen Presse-Agentur gesagt. «Angesichts der rasant steigenden Zahlen von Neuinfektionen gilt es aber, alles zu tun, um die Verbreitung einzudämmen.» Das Verbot, das es in Brandenburg seit Juni gebe, sei zwischen den Ländern damals so vereinbart worden. Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen und zur Erholung seien aber weiter möglich.