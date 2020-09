Tourismusbarometer: Hohe Umsatzausfälle in Brandenburg

Für die Brandenburger Tourismusbranche bleiben die Auswirkungen der Corona-Pandemie aus Sicht der Sparkassen ein großer Unsicherheitsfaktor.

Die Unternehmen beklagen hohe Umsatzeinbußen in den Monaten März bis Mai, heißt es im Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, das am 09. September 2020 in Potsdam vorgestellt wurde. Das Barometer ist eine regelmäßige Analyse der Lage in den ostdeutschen Tourismusregionen. Es will die amtliche Statistik etwa mit einem Überblick über das Qualitätsniveau der Betriebe ergänzen.