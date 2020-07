Noch offene Fragen für Corona-Tests von Auslandsrückkehrern

Die Diskussion über Corona-Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen ist nach Ansicht des Brandenburger Gesundheitsministeriums noch nicht abgeschlossen. «Es gibt noch viele offene Fragen», sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Donnerstag (23. Juli 2020) in Potsdam.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Eine große Frage sei zum Beispiel, wie mit Auto-, Bahn- und Schiffsreisenden umgegangen werde. «Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten geht es nicht nur um den Flugverkehr.» Die Frage sei auch, ob es nur um Corona-Risikogebiete gehe. Einen Beschluss gebe es bisher noch nicht. Er verwies darauf, dass die Gesundheitsminister am Freitag weiter beraten wollten.

Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten besprochen Am Mittwoch hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nach Angaben des Vorsitzlandes Berlin darauf verständigt, dass Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne. Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein. Keine Quarantänepflicht gilt etwa für Einreisende aus fast allen EU-Staaten mit Ausnahme von Luxemburg.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

© dpa Amtsarzt kritisiert Pläne für Corona-Tests an Flughäfen Der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheid hat die geplanten Corona-Tests an Flughäfen für Rückkehrer aus Risikogebieten scharf kritisiert. mehr

© dpa 23 neue Infektionen: Corona-Ampel bleibt grün In Berlin ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Mittwoch um 23 auf 8859 gestiegen. 222 Erkrankte sind seit Beginn der Pandemie gestorben, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte. mehr