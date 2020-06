Kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen in Brandenburg

Obwohl in Brandenburg viele Menschen die Pfingsttage für einen Ausflug oder Kurzurlaub genutzt haben, ist es kaum zu Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen gekommen. «Die Polizei hat ein sehr friedvolles Pfingsten erleben dürfen, besser geht es eigentlich nicht», sagte Polizeisprecher Torsten Herbst der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er vermutete, dass viele Menschen die ersten Tage ohne weitestgehend größere Einschränkungen bei schönem Wetter friedlich im Freien verbringen wollten.

An vielen Orten im Land tummelten sich die Ausflügler. Rund um Storkow (Oder-Spree) fuhren viele Radfahrer, aber auch Motorradfahrer waren unterwegs, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch der Naturlehrpfad am Groß Schauener See lockte viele Gäste. Umliegende Gaststätten waren ebenfalls gut besucht. Ähnliche Berichte über zahlreiche Ausflügler gab es auch aus der Gegend um Caputh mit anliegenden Seen. In Beelitz wurden im Waldpark Parkplätze nach dpa-Informationen wegen Überfüllung zeitweise geschlossen. In Teilbereichen des Geländes war das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.