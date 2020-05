Saniertes Bahnhofsgebäude «Park & Schloss Branitz» eröffnet

In Cottbus fährt die Parkeisenbahn künftig von einem frisch sanierten Bahnhofsgebäude ab. Anlässlich des 66-jährigen Bestehens der Bahn wurde am Freitag die Station «Park & Schloss Branitz» eröffnet. Während der etwa einjährigen Bauzeit erhielt der Bau neben einer Innensanierung und einer Aufarbeitung der Stellwerkstechnik einen neu angebauten Technikraum. Auch die Relaisanlage am Bahnhof wurden erneuert und die Lichtsignalanlagen umgerüstet.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das Unternehmen Cottbusverkehr investierte 145 000 Euro in die Sanierung. Unterstützt wurde das Projekt unter anderem von der DB Bahnbau Gruppe GmbH, der DB Netz AG und regionalen Firmen. Im vergangenen Jahr drehten rund 38 000 Besucher eine Runde mit der kleinen Bahn durch die Cottbuser Parklandschaft. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Saisonstart in diesem Jahr vom 4. April auf den 1. Mai 2020 verlegt werden.