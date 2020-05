Viele Camper an Himmelfahrt in Brandenburg erwartet

Der Campingplatz am Deulowitzer See in der Lausitz war nach Angaben der Betreiber zunächst für Himmelfahrt ausgebucht. Viele Leute mit Wohnanhänger und Wohnmobil hätten dann plötzlich wieder storniert. Betreiber Steffen Krautz hat dafür eine Erklärung. «Camping ist im Moment ein Hype, weil alle rauswollen», erklärte er. Leider würden von den Campern oft mehrere Plätze gebucht, um eine Auswahl zu haben. Solche Probleme hat Uwe Stephan, der den Campingplatz am Gräbendorfer See betreibt, nicht. Der Stellplatz müsse im Voraus bezahlt werden, erklärte er. Die 40 Plätze seien bereits ausgebucht - Gäste können auch ein Toilettenzelt mitbringen, wenn sie keinen Wohnwagen mit Sanitäranlagen haben.