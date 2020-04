Landkreis: Touristen sollten Spreewald in der Osterzeit meiden

Auch während der Osterzeit sind alle touristischen Angebote in der beliebten Ausflugsregion Spreewald geschlossen.

Besucher sollten aufgrund der Corona-Pandemie besser zu Hause bleiben, teilte der Landkreis Dahme-Spreewald am Donnerstag (09. April 2020) mit. Derzeit werde gemeinsam mit dem zuständigen Tourismusverband an einer perspektivischen Strategie gearbeitet, wie der Fremdenverkehr in der Region nach dem 19. April schrittweise hochgefahren werden kann.

