Rüsterhof aus Görzig zu beliebtestem Ferienhof gekürt

Der Rüsterhof in Görzig (Oder-Spree) ist auf der Grünen Woche zu Brandenburgs beliebtestem Ferienhof gekürt worden. Der Hof der Familie Melchert erhielt am Samstag in Berlin ein entsprechendes Siegel. Verliehen wird die Auszeichnung von der Plattform «LandReise.de» - einer Webseite aus dem Verlag der LandLust. Grundlage für die Wahl zum beliebtesten Ferienhof sind jedes Jahr die Bewertungen der Gäste. Die können online auf «LandReise.de» ihr Urteil zu den Kriterien Unterkunft, Service, Freizeitangebote sowie Gastronomie abgeben. «Wir freuen uns riesig über das Siegel, das wir mittlerweile schon zum sechsten Mal bekommen. Mit der Auszeichnung fühlen wir uns in unserer Arbeit bestätigt», sagte Inhaberin Elke Melchert am Sonntag.