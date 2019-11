Brandenburger Weihnachtsmärkte öffnen

Am heutigen Montag (25. November 2019) öffnet in der Landeshauptstadt Potsdam auf dem Luisenplatz und in der Brandenburger Straße der große «Blaue Lichterglanz»-Markt. In Cottbus wird traditionell zum Start ein sieben Meter langer Weihnachtsstollen angeschnitten. Die Stände sind dort rund um die Fußgängerzone und den Altmarkt verteilt. Die Besucher des «Budenzaubers» in Brandenburg/Havel erwartet im historischen Stadtkern wie jedes Jahr eine 20 mal 18 Meter große Eisbahn.