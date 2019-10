«Merian» präsentiert Brandenburg-Ausgabe

«Brandenburg besteht aus verschiedenen Welten, und jede Welt ist für sich enorm spannend und interessant», sagte die leitende Redakteurin des Magazins, Tinka Dippel. Das Heft, das am Dienstag, den 22. Oktober 2019 in der Villa Kellermann in Potsdam vorgestellt wurde, spiegele vor allem die Vielfalt des Landes wider.