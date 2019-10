Landesgartenschau in Wittstock beendet

Bruck zeigte sich «sehr zufrieden» mit den Besucherzahlen. Statt den erwarteten 300.000 Besuchern kamen mehr als 400.000 Menschen seit der Eröffnung im April. Im Rahmen der Landesgartenschau wurde nach Angaben von Buck bereits im Vorfeld viel in die Stadt im Kreis Ostprignitz-Ruppin investiert. Der Freizeit- und Erholungspark wurde hergerichtet, der Bahnhof Wittstock/Dosse saniert. Die Stadt Wittstock erhalte einen nachhaltigen «Imagegewinn», so Bruck. Auch am Samstag war das Gelände bei einem Mix aus Sonne und Wolken noch gut besucht. In der Blumenhalle herrschte regen Treiben. Am Sonntag gab es noch einen Abschlussgottesdienst.