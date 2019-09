400.000 Besucher auf Brandenburger Landesgartenschau

Hunderttausende Gäste besuchten bereits die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse, die in einer Woche beendet wird. Damit sei das ursprüngliche Ziel mehr als deutlich übererfüllt worden, teilten die Veranstalter am Samstag (28. September 2019) mit. Sie hatten mit 300.000 Besuchern gerechnet.

© dpa

Die sechste Brandenburger Landesgartenschau endet offiziell am 6. Oktober. Sie läuft seit Ostern. EU, Bund und Land stellten rund 27 Millionen Euro für Investitionen bereit. Entlang der historischen Stadtmauer gab es auf 13 Hektar Blumen, Sträucher und gestaltete Flächen unter dem Motto «Rundum schöne Aussichten» zu sehen. 2022 ist Beelitz (Potsdam-Mittelmark) Gastgeber der Landesgartenschau.

