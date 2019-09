Skulpturen kehren zurück in Park Sanssouci

37 Jahre lang standen sie im Depot, jetzt kehren die ersten vier Marmorskulpturen frisch gereinigt und restauriert zurück an die Neuen Kammern im Park Sanssouci. Bis das komplette Skulpturenprogramm wiederhergestellt ist, dauert es jedoch noch.

Neuer Glanz im Potsdamer Park Sanssouci : Vier Marmorskulpturen sind am Dienstag, den 17. September 2019 restauriert an ihre Standorte an den Neuen Kammern zurückgekehrt. Insgesamt werden 24 Skulpturen restauriert, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) mitteilte.

Die Skulpturen wurden bereits 1982 abgebaut und im Depot der Stiftung untergebracht. Hitze, Kälte sowie Regen und Feuchtigkeit hatten den Gebilden zugesetzt. Obwohl die Figuren rund 230 Jahre lang unter einheitlichen Bedingungen am selben Ort gestanden hatten, waren sie unterschiedlich gut erhalten, hieß es von der SPSG. Sie wurden zunächst mit einer mit Laser- und Mikrodampftechnik gereinigt. So wurden die schwarzen Krusten und Ablagerungen, die sich über die Jahre angesammelt hatten, entfernt.

Die Skulpturen wurden nach Angaben der SPSG in bislang noch nicht erforschten Werkstätten in Carrara in der Toskana hergestellt. Der preußische König Friedrich der Große (1712-1786) hatte sie 1749 in Italien beim Grafen Francesco del Medico kaufen und in Sanssouci an der Orangerie aufstellen lassen. Das Gebäude wurde später zum Gästeschloss Neue Kammern umgebaut.