Tourismus in Brandenburg boomt

Am beliebtesten sind nach Anzahl der Übernachtungen den statistischen Angaben zufolge das Seenland Oder-Spree (gut 1 Million Übernachtungen), der Spreewald (gut 926.000 Übernachtungen) und das Ruppiner Seenland (gut 674.000 Übernachtungen). Mit einem Plus von 8 Prozent nahm die Zahl der Übernachtungen in der Landeshauptstadt Potsdam am meisten zu. Die Landesgartenschau in Wittstock/Dosse und das Fontane-Jubiläum ließen die Zahl der Übernachtungen vor allem in der Prignitz (+4,4 Prozent) und im Ruppiner Seenland (+5,5 Prozent) steigen.