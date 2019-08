Brandenburg beliebtes Reiseziel für Touristen

Am beliebtesten sind nach Anzahl der Übernachtungen den statistischen Angaben zufolge das Seenland Oder-Spree (gut 1 Millionen Übernachtungen), der Spreewald (gut 926.000 Übernachtungen) und das Ruppiner Seenland (gut 674.000 Übernachtungen). Mit einem Plus von acht Prozent nahm die Zahl der Übernachtungen in der Landeshauptstadt Potsdam am meisten zu. Die Landesgartenschau und das Fontane-Jubiläum ließen die Zahl der Übernachtungen vor allem in der Prignitz (+4,4 Prozent) und im Ruppiner Seenland (+5,5 Prozent) steigen.