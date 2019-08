Tagebausee-Flutung soll im Herbst weitergehen

Der Bergbaubetreiber Leag hält an seinem Ziel fest, den Cottbuser Ostsee bis 2024 zu fluten. Spätestens im Herbst, wenn mehr Niederschläge zu verzeichnen sind, könne die Flutung des Tagebausees wieder aufgenommen werden, sagte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage. Einen verbindlichen Zeitpunkt dafür zu nennen, sei aber nicht möglich.

Nach Angaben der Leag soll für den riesigen künstlichen See Wasser aus der Spree über den Hammergraben in das Tagebauloch fließen - insgesamt rund 45 Millionen Kubikmeter jährlich. Der Ostsee soll einmal eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometern haben.

Die Umweltgruppe Grüne Liga in Cottbus hatte kritisiert, dass der große und extrem flache See durch die riesigen Verdunstungsverluste die Wasserbilanz besonders dann belaste, wenn ohnehin wenig Wasser in der Spree sei. Ein kleinerer tieferer See hätte dieses Problem zumindest verringert.