Blaualgen im Landkreis Dahme-Spreewald

Nachdem im Branitzer See bei Cottbus gesundheitsgefährdende Blaualgen aufgetreten sind, meldet sie nun auch der Landkreis Dahme-Spreewald in seinen Gewässern.

So sind in der Dahme bei Zeuthen und im Nottekanal Blaualgen festgestellt worden, wie Sprecher Bernhard Schulz am Freitag (9. August 2019) mitteilte. An den jeweiligen Badestellen sollen gegebenenfalls Warnhinweise angebracht werden.